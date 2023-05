Uit politiebus ontsnapte verdachte zat vanwege veiligheid niet geboeid

Hoe kon iemand zaterdag in Hoorn zomaar uit een rijdende politiebus ontsnappen? Je zou zeggen dat een arrestant geboeid in de wagen zit. Maar dat blijkt niet het geval, zo blijkt uit navraag van NH.

Grote consternatie zaterdagmiddag op de Westfriese Parkweg in Hoorn. Door het luik in het dak van de politiebus weet één van de inzittenden, een 23-jarige inwoner van de gemeente Koggenland, te ontsnappen. Hij was eerder aangehouden voor betrokkenheid bij een opgerolde wietkwekerij in Lutjebroek.

De verdachte neemt de benen met een agent in zijn kielzog. Hij rent de weg over en springt even verderop een weiland in en weet te ontkomen. Er wordt een grote zoektocht op touw gezet. Met politiehonden en een helikopter. Ook de brandweer wordt ingeschakeld. Uiteindelijk wordt de man aangehouden en alsnog afgevoerd naar het cellencomplex in Alkmaar.

Geen handboeien, maar waarom?

Nog steeds is de grote vraag hoe het heeft kunnen gebeuren dat de man kon ontsnappen. Het blijkt dat de man niet geboeid in de arrestantenbus zat. Een standaardprocedure legt een politiewoordvoerder uit. "Voordat je de bus betreedt, word je altijd gefouilleerd. Vervolgens word je in een afgesloten compartiment geplaatst."

Maar waarom zitten de verdachten niet met handboeien vast? Een veiligheidskwestie, zo blijkt. "Met een gordel om zouden zij zichzelf bijvoorbeeld kunnen verwonden of erger. Verder zijn er in het voertuig ook camera's aanwezig, zodat chauffeurs de verdachten kunnen monitoren mocht er wat er met diegene gebeuren."

Het luik in het dak is bedoeld voor noodsituaties. Een manier voor verdachten om dan toch uit de bus te kunnen komen, mocht het op een andere manier niet kunnen. Maar hoe het dan kan dat ondanks het cameratoezicht de man het luik toch kon forceren is voor de politie ook nog onduidelijk. "Intern onderzoek moet dat nog uitwijzen."