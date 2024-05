Alkmaar City Run by Night komt eraan, nu de vrijwilligers nog

Het is steeds lastiger om vrijwilligers te vinden voor de de Alkmaar City Run by Night. Aanstaande woensdag lopen 11.000 fanatieke hardlopers de vijf of tien kilometer door de binnenstad. Er zijn nog 40 vrijwilligers nodig, maar ondanks de oproepen loopt de mailbox niet vol. "Nu de City Run in de vakantie valt al helemaal", aldus Nienke Slobbe van sportorganisatie Le Champion.