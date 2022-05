Alkmaar City Run loopt gesmeerd: "Maar bij die 4 kilometer voel je 'm wel echt"

Na twee jaar afwezigheid klonk gisteravond weer het startschot voor de Alkmaar City Run by Night. Aan burgemeester Anja Schouten de eer om na een massale warming-up de lopers 'weg te schieten'.

Op het Canadaplein beter honderden kinderen het spits af. Onder de klanken van opzwepende muziek legden zij de Kidsrun af van 800 of 1.600 meter. Daarna was het de beurt aan de meer dan 9.000 deelnemers aan de 5- en 10-kilometer runs.

Alkmaar City Run by Night 2022 - Alkmaar Centraal

Gezelligheid was er ook na afloop. Centrum van de afterparty was als vanouds Grand Café Klunder waar voor de achtste keer het officiële Blarenbal plaatsvond. Van vermoeidheid na de inspanning was weinig te merken. De naam Swinging Night werd woensdag daardoor eer aangedaan, concludeert mediapartner Alkmaar Centraal.