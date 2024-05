Champions League-droom weer springlevend voor AZ: "Iedereen weet waar het om gaat"

Binnen vijf minuten keek AZ tegen een achterstand aan nadat het achterin helemaal verkeerd stond. "Misschien hier en daar wat zenuwen", zegt Mijnans over de start van zijn ploeg. AZ kon zich namelijk geen misstap permitteren, want dan was de derde plaats onmogelijk geworden.

Agressiever

Vervolgens groeiden de Alkmaarders in de wedstrijd. Trainer Maarten Martens vond zijn ploeg met name na de pauze een stuk beter dan voor de pauze. "We zijn heel duidelijk geweest dat Twente agressiever was. Dat mag eigenlijk niet."

