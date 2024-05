Myriams vader voorkwam met zijn slimme listen deportatie van tientallen joden

Daarna duiken Jan en zijn dochters zelf ook onder, maar na de dood van moeder Paula in februari 1945 nemen ze een risico. Paula overlijdt aan een aangeboren nierziekte, omdat ze haar uit Duitsland afkomstige medicijnen niet meer krijgt. Het gezin gaat - midden in de Hongerwinter - te voet naar Zorgvlied om haar daar eigenhandig te begraven.

"Er was in die tijd geen hout, dus ze lag in een kartonnen doos. Mijn vader trok die vooruit op een karretje en wij moesten zorgen dat de doos er niet af zou vallen. Het was echt een hel: we hadden het koud en huilden constant uit verdriet om de dood van onze moeder", vertelt Myriam over de hartverscheurende gebeurtenis.

'Elsrijk in oorlogstijd'

Een andere mede-verzetstrijdster volgde het gezelschap. Vader Jan had haar opdracht gegeven hem dood te schieten als de nazi's hem te pakken zouden krijgen. "Want hij wist veel te veel en wilde niet doordraaien als ze hem zouden martelen."

Het verhaal van de familie Van Hulst is een van de oorlogsverhalen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog achter de voordeuren in de Amstelveense wijk Elsrijk hebben afgespeeld. Schrijvers Stan Meuwese, Juliette Pierens en Arthur Dijkstra bundelden de verhalen in het boek 'Elsrijk in oorlogstijd.'

Meuwese neemt NH-verslaggever Celine Sulsters mee naar de Van IJsselsteinlaan. "De hele geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is hier alleen al in deze straat te zien", legt hij uit. "Daar liggen Stolpersteinen, want die mensen zijn gedeporteerd en geliquideerd", wijst hij een woning in de straat aan.