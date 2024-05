Legendes worden zestig jaar na historische Telstar-promotie in het zonnetje gezet

Van de twintigkoppige selectie die in 1964 promoveert naar de eredivisie zijn Jaap Pirovano, Ko Bakker en Paul van Egmond in de gelegenheid om naar de laatste thuiswedstrijd van Telstar dit seizoen te komen. "Je herkent weer mensen die je een lange tijd niet gezien hebt", aldus Jaap Pirovano die 28 wedstrijden heeft gespeeld voor Telstar in het seizoen 1963/64.

Fusieclub Telstar promoveert direct in het eerste seizoen als eerstedivisieclub. Voor de winterstop is de club slechts een middenmoter, maar daarna begint het te lopen. Vanaf januari kent Telstar een ongeslagen reeks van dertien wedstrijden. Op bezoek bij Fortuna Vlaardingen wordt de promotie veiliggesteld. Jan Allart maakt de enige treffer van de wedstrijd en daarmee is Telstar zeker van plek twee in de eerste divisie.

