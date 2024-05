Einde van de bierhype? Waarom steeds meer brouwerijen sluiten

In 2023 is er voor het eerst een afname in brouwerijen te zien. 19 brouwerijen in de provincie sloten hun deuren, blijkt uit cijfers van Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur. "Het was een bubbel en die is ontploft", verwoordt Schouten. Ook dit jaar zijn er weer twee gesloten. Naast de grote concurrentie, begon ook de terugbetaling van de coronasteunen een groot probleem te worden. Schouten: "Ik heb dat nu zelf ook. Ik kreeg nu in anderhalf jaar tijd de aanslagen van vier jaar". Hij ziet het somber in. "Er gaan ontzettend veel bedrijven verdwijnen."

Brouwerij de Werf in Enkhuizen kon de coronagelden niet terugbetalen. Dit zorgde voor een faillissement. Op het moment van het faillissement waren de bieren al ondergebracht bij Biergro uit Middenmeer, waardoor de bieren niet onder het faillissement vallen. Brouwerij de Werf heeft inmiddels een doorstart gemaakt. De zaak is op Bevrijdingsdag weer open gegaan.

Accijnsverhoging

Na het versoepelen van de coronamaatregelen zaten de terrassen snel vol, maar de euforie was van korte duur. "Dan zie je dus dat mensen prijsbewust worden, en dan blijkt bier best wel duur te zijn, zeker ook met de accijnsverhogingen, dus je zag dat de mensen minder gingen drinken", verklaart Schouten.

Johan van Biergro deelt deze zorgen over de impact van de verhoging op de sector. "Iedereen heeft daar last van. De hele bierlijn is duurder geworden omdat de accijns is gestegen. Dit is voor sommigen een aanleiding om te stoppen, omdat ze er te weinig aan kunnen verdienen." De alcoholaccijns is in 2024 met 8,4 procent gestegen.

Sinds de invoering in 2024 wordt de accijns op een biertje gebaseerd op het alcoholpercentage. Dit betekent dat bij een 'normaal' pilsje de accijns met 1 procent omlaag gaat, maar bij bier met een hoger alcoholpercentage gaat de accijns flink omhoog. Een IPA stijgt bijvoorbeeld met 19 procent en een trippel heeft zelfs met een stijging van 34 procent te maken. Hoeveel invloed dit heeft op de prijs hangt af van waar het biertje gekocht wordt. Verkopers bepalen zelf hun prijzen.