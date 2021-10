Ernstige zorgen bij kleine bierbrouwerijen door aangekondigde accijnsverhoging

Door de coronacrisis weten de kleine brouwers net hun hoofd boven water te houden en nu gaan de bieraccijnzen ook nog eens omhoog. Het is bij bierbrouwerij Wispe in Weesp al twee weken lang het gesprek van de dag.

Ze lijken met paddenstoelen uit de grond te schieten de afgelopen jaren. In totaal zijn er in Nederland bijna 900 ambachtelijke bierbrouwerijen te vinden. In Noord-Holland zijn dit er bijna 140.

Verhoging bierbelasting

Eind vorige maand kwam demissionair staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief met een nieuw wetsvoorstel. In dit voorstel staat dat ze het verlaagde tarief voor kleine bierbrouwerijen willen afschaffen. Bierbrouwerijen die maximaal 200 duizend hectoliter bier per jaar produceren, krijgen namelijk nu nog een korting van 7,5 procent op de te betalen accijns. Dit hele systeem is gebaseerd op de vergistbare suikers in het bier dat wordt gemaakt.

Bij het nieuwe accijnssysteem wordt er gekeken naar het alcoholpercentage. En bij vooral kleinere bierbrouwerijen worden vaak zwaardere bieren gemaakt. "Het komt erop neer dat kleine brouwerijen gemiddeld 25 procent meer accijnzen gaan betalen", legt bierbrouwer Jitze Vellenga van brouwerij Wispe uit.

Volgens het ministerie van Financiën willen ze met de nieuwe maatregelen de wildgroei van fiscale regelingen terugsnoeien. Ook willen ze een gelijk speelveld creëren voor alle kleine producenten van alcoholhoudende dranken die eerder geen uitzondering hadden. Bier met een alcoholpercentage rond de vijf procent zal volgens het ministerie niets merken van de verhoging.

Hogere prijzen

Volgens Vellenga is de kans groot dat kleine brouwers de prijzen van hun producten zullen verhogen door de accijnsverhoging. "Bij de retail gaat het twee dubbeltjes duurder worden en in de horeca 50 tot 70 procent duurder." Een extra klap in het gezicht voor horecaondernemers tijdens de coronacrisis, zeggen de brouwers.

De brouwerijen zijn nu druk in gesprek om de aangekondigde plannen van tafel te krijgen. Er zijn al partijen in Den Haag die de kleine brouwerijen willen steunen. "Ik gebruik het geld liever aan iemand die een leuke baan wilt bij een kleine brouwerij dan aan hogere accijnzen", zegt brouwer Guido de Wit van de Gooische Bierbrouwerij

De vereniging Nederlandse Brouwers is inmiddels een petitie begonnen: ‘Stop Extra Bierbelasting’.