'Oren en ogen' van Rijsenhout leren hoe je een drugslab herkent: "Anijs of aceton"

Er zijn vorig jaar door heel Nederland zo'n 110 drugslabs ontmanteld, waarvan twaalf in Noord-Holland. Volgens Noord-Holland Drugs Alert is de bewustwordingscampagne in Noord-Holland extra relevant omdat de meldingsbereidheid in Noord-Holland lager is dan in elk van de elf andere provincies.

Burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer erkent in haar column van deze week dat dat spannend kan zijn, maar benadrukt dat dat altijd anoniem mogelijk is via Meld Misdaad Anoniem.