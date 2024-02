Drie verdachten van drugslab op erf in Rijsenhout nog vast

De drie verdachten die zaterdag werden opgepakt bij de ontdekking van een drugslab aan de Aalsmeerderweg in Rijsenhout zitten zondagmiddag nog vast. Het gaat om een 34-jarige man uit Den Haag en twee personen zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Zij zijn geboren in 1978 en 1982, laat een woordvoerder van de politie weten. Of een van hen de eigenaar van het pand is, kon de woordvoerder niet zeggen.

Op de plek waar het drugslab werd gevonden in de gemeente Haarlemmermeer, staat een legale wietkwekerij gepland. De ondernemer heeft voor deze plek in december 2023 een vergunning aangevraagd in het kader van het landelijk experiment gesloten coffeeshopketen.

Omwonenden niet verbaasd

Omwonenden van het drugslab hadden al hun vermoedens dat er iets niet pluis was op het erf aan de Aalsmeerderweg 645. "Er gebeurde niet veel en er stonden altijd dure auto's. Dus één en één is twee", vertelde een man die anoniem wilde blijven. Ook medewerkers van de nabijgelegen milieustraat hadden dat gevoel. "We vonden het al een raar zicht als we er langsreden", vertelt een medewerker voor de camera van NH. "Dus niet raar dat dit gebeurt."