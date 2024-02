Buurt niet verbaasd over drugslab in loods: "Vaak dure auto's, maar gebeurde niet veel"

De vondst van een drugslab in Rijsenhout en de aanhouding van drie mannen maakt de tongen in het dorp los. "Eerst zag ik één politieauto voorbij komen", vertelt buurtbewoner Johan Daalman, "toen twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht. Dan weet je dat er echt iets aan de hand is."

Drugslab aangetroffen in loods Rijsenhout - NH

De hulpdiensten werden vanochtend gealarmeerd vanwege een mogelijke brand op het terrein. "Dat bleek niet zo te zijn", vertelt een politiewoordvoerder aan een NH-correspondent ter plaatse. "Wel was er het vermoeden dat er mogelijk een drugslab in het pand aanwezig zou zijn." Omdat er behalve gevaarlijke stoffen ook mogelijk vuurwapengevaarlijke verdachten in het pand aanwezig waren, werd de hulp ingeroepen van een arrestatieteam. Gehuld in kogelwerende vesten en beschermd tegen eventuele giftige dampen trokken ze de loods in. Tekst gaat door onder de foto.

Arrestatieteam onderweg naar drugslab - Foto: NH Media

Het gaat om het terrein aan Aalsmeerderweg 645. Onlangs vroeg ondernemer Simon Vroegindewei* (43) een vergunning aan bij de gemeente Haarlemmermeer om op dat adres een legale wietkwekerij neer te zetten. De wiet die hij daar wil kweken is bedoeld voor het experiment 'Gesloten Coffeeshopketen', waarmee Den Haag hoopt criminelen in de softdrugs-branche buitenspel te zetten. Zorgen buurtbewoners Vorig jaar vertelde Vroegindewei NH dat hij plannen had voor een legale wietkwekerij aan de Aalsmeerderweg 685, waar kassen leegstaan. Toch zag hij daar vanwege gebrek aan draagvlak onder buurtbewoners van af. Die buren uitten onder meer hun zorgen over de aantrekkingskracht van de wiet op criminelen. En over sabotage, waaronder aanslagen of brandstichting. Want door het experiment zien criminelen hun markt slinken, is de gedachte. Onlangs diende hij een aanvraag in voor het perceel verderop aan de Aalsmeerderweg, bevestigt de woordvoerder van burgemeester Schuurmans van Haarlemmermeer.

Nadat de hulpdiensten vanochtend het vermoeden krijgen dat het om een drugslab gaat, zetten de omgeving in een straal van honderd meter rond het perceel af. Dat betekent dat niet alleen de Aalsmeerderweg, maar ook de nabijgelegen Aarbergerweg werd afgesloten. Daar zit onder andere een milieustraat van afvalverwerker Meerlanden. Normaal gesproken is dat depot op zaterdag geopend, maar vanwege het politieonderzoek moest het dicht. "We vonden het al een raar zicht als we er langsreden", vertelt een medewerker voor de camera van NH. "Dus niet raar dat dit gebeurt."

"Er gebeurde niet veel en er stonden altijd dure auto's. Dus één en één is twee" Buurtbewoner Johan Daalman

Ook buurtbewoner Johan Daalman verbaast zich niet over de vondst. "Er gebeurde niet veel en er stonden altijd dure auto's. Dus één en één is twee." Daalman woont 600 meter verderop, naast de kassen op nummer 685, het terrein dat de legalewietkweker Vroegindewei tot voor kort op het oog had. Toen Daalman vanuit zijn woning de stoet politieauto's en andere hulpdiensten voorbij zag rijden, besloot hij poolshoogte te gaan nemen. "De politie vertelde me dat er een drugslab was gevonden. Op het terrein waar die kwekerij zou komen." In augustus vorig jaar vertelde Daalman NH te vrezen voor 'gespuis' als er een legale wietkwekerij naast zijn woning zou komen.

"Wij distantiëren ons van dit soort acties" Simon Vroegindewei (43), legalewietkweker

Veel dorpsbewoners vermoeden een verband tussen de vondst van het drugslab en de komst van de legale wietkwekerij, laten meerdere Rijsenhouters NH weten. Toch is het nog te vroeg om die conclusie te trekken, benadrukt de woordvoerder van de burgermeester. "Dat wil niet zeggen dat er een verband is." 'Geen huisnummer' Ook Vroegindewei zelf ontkent een verband. "Wij hebben er niks mee te maken en distantiëren ons van dit soort acties", zegt hij tegen NH. Hij bevestigt dat het lab op hetzelfde adres is gevonden als waar hij een legale wietkwekerij wil neerzetten. "Maar waar wij gaan bouwen is akkerland, waar nog niets staat." Eigenlijk gaat het om een ander perceel, claimt hij. "Maar ons perceel heeft nog geen huisnummer." Toen in de loop van de dag werd vastgesteld dat het daarwerkelijk om een drugslab ging, is het pand overgedragen aan de Landelijke Faciliteit Ontmantelen. "Zij doen eerst onderzoek", vertelt een politiewoordvoerder. Het gaat ogenschijnlijk om een forse hoeveelheid, erkent de woordvoerder. Het onderzoek van LFO zal moeten uitwijzen hoeveel het exact is en om welke drugs het gaat.

Groot drugslab ontmanteld aan Aalsmeerderweg in Rijsenhout - Foto: NH Media

*De naam Simon Vroegindewei is gefingeerd, omdat de kweker uit veiligheidsoverwegingen liever niet met echte naam in de publiciteit komt. Zijn echte naam is bekend bij de redactie.