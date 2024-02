Drugslab gevonden op terrein bestemd voor legale wietkwekerij Rijsenhout

Aan de Aalsmeerderweg in Rijsenhout is vanmorgen een vermoedelijk drugslab ontdekt. De politie is in groten getale aanwezig en doet onderzoek naar de vondst. Het gaat om hetzelfde terrein waarop binnenkort een legale wietkwekerij zou worden ingericht.

Foto: VLN Nieuws

"Vanmorgen hebben we melding van een mogelijke brand gekregen", vertelt een woordvoerder van de politie. "De brandweer is ter plaatse gegaan en op dit moment hebben we het vermoeden dat er een drugslab in het pand zit." Waar dat vermoeden vandaan komt en of er daadwerkelijk brand was, kan de woordvoerder niet zeggen. De politie laat weten dat er drie personen in het pand aanwezig waren. Alledrie zijn aangehouden. Ook is een adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer en de landelijke faciliteit ontmantelen (LFO) aanwezig. Deze worden vaker opgeroepen als er een drugslab wordt gevonden. Tekst gaat verder onder post

Vanwege het onderzoek is de Aalsmeerderweg deels afgesloten. Ook is de milieustraat aan de Aarbergerweg in Rijsenhout de rest van de dag niet bereikbaar en gesloten. Legale wietkwekerij Het adres waar de politie-actie plaatsvindt, is ook het adres waar een aanvraag is ingediend voor het inrichten van een legale wietkwekerij in het kader van het 'Experiment Gesloten Coffeeshopketen'. Deze kwekerij zou eerst 600 meter verder komen, maar dat is eerder deze maand verplaatst naar dit adres, schreef HCNieuws. De ondernemer wilde met de verplaatsing van de kwekerij de directe omgeving minder belasten en zorgen bij de buren wegnemen. "We hopen volgend jaar zomer te kunnen gaan telen en leveren", vertelde de 43-jarige ondernemer van de kwekerij vorig jaar augustus tegen NH.

Experiment Gesloten Coffeeshopketen De huidige coffeeshopketen is niet gesloten, maar open. Dat betekent dat coffeeshops legaal softdrugs mogen verkopen aan klanten (de voordeur), maar het niet zelf mogen kweken of inkopen. Toch wordt dat inkopen (via de achterdeur) al decennialang door de vingers gezien (gedoogbeleid), omdat coffeeshops anders geen handelswaar zouden hebben. Omdat coffeeshops hun handelswaar uitsluitend illegaal via de achterdeur mogen inkopen, wordt met het gedoogbeleid een crimineel circuit in stand gehouden. Bovendien gaat de huidige wietteelt vaak gepaard met brandgevaar, want veel kwekers tappen met provisorisch aangelegde netwerken stroom af om de planten van het nodige licht uit kweeklampen te voorzien.

