Zo ruikt een lab: politie laat Rijsenhouters op markt snuffelen aan productie harddrugs

Tussen de kraampjes staat tussen 11.00 en 16.30 uur namelijk ook een zogeheten speedmobiel van de gemeente. Na de ontdekking van een gigantisch drugslab aan de Aalsmeerderweg, hoopt de gemeente dorpsbewoners bewust te maken van de signalen die op de aanwezigheid van een drugslab kunnen wijzen.

Buitengebieden

Om hun handelswaar te produceren, kiezen drugscriminelen vaak voor loodsen en schuren in buitengebieden, benadrukt burgemeester Marianne Schuurmans in haar wekelijkse column. Zo ook in Rijsenhout, al ligt de loods waarin op 17 februari een giga-drugslab werd ontdekt, volgens haar 'niet eens zo afgelegen'.

Het ontmantelde drugslab in Rijsenhout was gevestigd in een loods aan de Aalsmeerderweg, nabij de T-splitsing met de Aarbergerweg (zie kaart hieronder). Daar zit onder meer een milieustraat van Meerlanden, waar dagelijks tientallen tot honderden inwoners hun grofvuil komen dumpen.