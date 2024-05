NH helpt: Andrea (71) is haar lintje kwijt

Voor Andrea Hommes (71) uit Castricum was Koningsdag in 2015 een feestelijk gebeuren. Van de toenmalig burgemeester kreeg zij namelijk een lintje voor al haar verdiensten in de zorg. Zo deed ze onder andere vrijwilligerswerk voor ouderen en werkte jarenlang bij verzorgingshuis De Boogaert in Castricum. Elk jaar mag Andrea op Koningsdag haar gekregen lintje volgens de voorschriften dragen.

Koningsdag viel in het water

Helaas viel Koningsdag dit jaar voor haar nogal tegen. Andrea maakte zich thuis klaar voor een feestelijke bijeenkomst in cultureel centrum Geesterhage, waar alle lintjesdragers uit Castricum traditiegetrouw bijeenkomen.

"Ik had een jasje aan en heb het speldje opgespeld. Maar het regende op Koningsdag heel erg, dus deed ik mijn jas eroverheen", vertelt ze aan NH Radio. Toen Andrea aankwam bij het centrum, was haar lintje nergens meer te bekennen.

"Ik ben van huis naar de auto gelopen. Daar hebben we wel honderd keer gekeken." Ook zocht Andrea in het centrum van Castricum in de buurt waar ze haar auto parkeerde. "Ik ben nog teruggegaan om te kijken, maar niks."

Oproep

De zoektocht heeft tot nu toe nog niets opgeleverd. Daarom roept Andrea luisteraars en Castricummers op om mee te zoeken: "Ik hoop dat bijvoorbeeld een kind ‘m heeft gevonden of dat iemand het lintje afgeeft bij de gemeente."

Voor wie wil helpen zoeken: het lintje is goud- en zilverkleurig en heeft een blauw en oranje strik. Afleveren bij de gemeente Castricum kan of bel naar NH via 088-8505152.