'Een luisterend oor': NH Helpt taart voor 87-jarige Griet Klouwer uit Volendam

Als de taart wordt bezorgd, zit de 87-jarige Griet Klouwer voor een groot deel in Volendamse klederdracht. Dit draagt zij graag. "Dan ben ik de koningin", zegt de Volendamse over de kleding.

Touwtje uit de brievenbus

Ze is hartstikke verrast door het gebaar van haar schoondochter. "Ik heb nog nooit wat gewonnen", zegt de 87-jarige op NH Radio. "Ik vind dat een pluim."



Op de vraag of de taart snel op is, is de Volendamse duidelijk. "Ik ben erg gesteld op visite. Mijn touwtje hangt uit de brievenbus." Haar dochter vindt dat niet altijd een veilig idee. "Ze had het afgeknipt, maar ik het er weer aan gedaan."

'In een poepie gevlogen'

De zoete inval komt echt door het karakter van Griet zelf, zegt schoondochter Erica. "Ik kwam als klein kind al aan de deur, dan mocht ik een extra barbie uitkiezen, omdat mijn moeder was overleden." Met Griet heeft ze naar eigen zeggen 'een moeder erbij gekregen'. Ze snijden de taart snel aan. "De taart is in een tijd van een poepie gevlogen", zegt de 87-jarige lachend.