Veteraan Alex staat tijdens de Dodenherdenking in de erehaag op de Dam

Het koffiezetapparaat pruttelt in het Inloophuis voor Veteranen in Schagen. Het is een belangrijke plek voor Alex Dijkhuis (47) uit Anna Paulowna, die zelf tien jaar werkte voor Defensie en in 2000 voor drie maanden op missie is geweest in Macedonië. Hoewel Alex al jaren niet meer werkt bij Defensie, blijft deze tijd voor hem erg speciaal.

In 1996 komt Alex eigenlijk per toeval bij de landmacht terecht. In die tijd lagen de banen niet voor het oprapen, en was Alex dus druk op zoek naar een baan. "En toen kwam de landmacht voorbij. Misschien moet ik dat gaan doen, dacht ik toen."

Alex gaat aan de slag als chauffeur. "Ik reed de pelotonscommandant in de rondte en deed allerlei hand-en-spandiensten voor hem." Alex weet dat hij met deze functie niet snel op missie zal gaan, maar in 2000 krijgt hij dan toch de kans om in het buitenland te werken.

Macedonië

"Er stond een uitzending op de planning en er was iemand die uitviel. Toen werd gevraagd 'wie wil?'. En ik stak mijn hand op. Drie maanden later zat ik in Macedonië", vertelt Alex.