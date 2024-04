Amsterdam streng: verplicht aanmelden voor dodenherdenking op Dam

De gemeente en het Nationaal Comité 4 en 5 mei besloten eerder al dat er in plaats van de gebruikelijke 20.000 mensen maar 10.000 herdenkers op de Dam mogen komen. Dat besluit is genomen vanwege de toegenomen spanning in de maatschappij en een 'grote actiebereidheid', zei burgemeester Halsema eerder deze maand.

Naast de halvering van het aantal herdenkers op de Dam is er ook een streng verbod op het meenemen van vlaggen en geluidsversterkende apparatuur. De gemeente houdt er rekening mee dat er mogelijk spontane demonstraties uitbreken tijdens de herdenking.

Reserveren

Het systeem met reserveringen is in het leven geroepen om te voorkomen dat mensen die van ver moeten komen of een kwetsbare gezondheid hebben straks geen plekje kunnen krijgen op de Dam.