Verborgen gedenkteken voor verzetsstrijders ontdekt in binnentuin: "Mijn vader had het heel mooi gevonden"

Anne-Marie Engelen is stomverbaasd als ze van het gedenkteken hoort. Ze kent het verzetsverhaal via haar vader, die als vijfjarig jongetje mee moest met de wapensmokkel om de Duitsers af te leiden. "Wat jammer dat hij dit niet meer mee kan maken, hij had dit heel mooi gevonden." Anne-Marie's opa was Gerard Engelen en werkte als tramconducteur bij het GVB. Samen met zijn broer Anton die automonteur was, smokkelden ze wapens voor het verzet. "Mijn vader moest als vijfjarig jongetje mee met de wapensmokkel om de Duitsers af te leiden", vertelt ze. "De wapens werden onder zijn bed verstopt."

Bekijk hieronder de video met Anne-Marie die het monumentje voor het eerst bezoekt: