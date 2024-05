Geen feest voor Frank de Wit na zilveren plak op EK: "Moet trainen voor de Spelen"

Een goede reden voor een feestje dus, maar dat bleef vrij tam, vertelt De Wit. "Mijn ouders waren erbij, dus hebben we daar een lekker hapje gegeten en een biertje gedronken, maar dat was het ook."

Niet lullen, maar judoën

De komende maanden staan volop in het teken van judo. "Over drie weken is het WK in Abu Dhabi en daarna de Olympische Spelen. Dus er is geen tijd om stil te staan en te reflecteren op je prestaties. Ik denk dat ik dat na de Spelen ga doen." Dan volgen er nog een aantal toernooien waar hij niet aan meedoet.

Toch zit een maandje vakantie er niet in. "Dat zit niet in me. Misschien heeft het ook met mijn opvoeding te maken. Ik heb mijn vader ook nooit een maand vrij zien nemen van zijn werk. En wellicht is het ook een beetje de Heemskerkse tuindersomgeving waarin ik ben opgegroeid. Daar heerst toch de 'niet lullen, maar poetsen'-mentaliteit."