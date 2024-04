Mooie mijlpaal: Heemskerker Frank de Wit pakt zilver in eerste EK-finale

Het is voor De Wit zijn eerste medaille op het EK. Hij werd in 2015 wel al Europees kampioen en wereldkampioen bij de junioren. Dat lukte hem nog niet bij de senioren, hij veroverde in 2021 wel brons op de WK.

De Heemskerker had de finale bereikt door titelverdediger Vedat Albayrak uit Turkije met waza-ari te verslaan. Daarvoor had hij gewonnen van de Fin Oskari Makinen (ippon), de Roemeen Adrian Sulca (ippon) en de Ier Maxim Trigub (waza-ari). Het is de tweede Nederlandse EK-medaille na het zilver van Joanne van Lieshout.