Oud-judoka Henk Grol opgenomen in eregalerij van Haarlemse sporthelden

Het Haarlemse Société Pim Mulier bepaalt uiteindelijk welke sporter met zijn of haar afbeelding in de eregalerij wordt opgenomen. Daarnaast is er een eregalerij voor inmiddels overleden Haarlemse topsporters, waar onlangs nog gewichtheffer Guus Scheffer aan werd toegevoegd. Grol mocht zijn beeltenis samen met zijn familie onthullen. Hij is nu de vierentwintigste 'Held van Haarlem'.

