Voortijdige uitschakeling voor judoka Frank de Wit op World Masters

Judoka Frank de Wit is er op de World Masters niet in geslaagd om het jaar succesvol af te sluiten. De tweede ronde van het prestigieuze eindejaarstoernooi in Jeruzalem bleek het eindstation voor De Heemskerker.

De 26-jarige De Wit mocht meedoen aan de World Masters omdat hij bij de beste 36 judoka's in zijn gewichtsklasse behoort. De Noord-Hollander komt uit in de klasse tot 81 kilogram. De Wit, die een bye had in de eerste ronde, verloor in de daaropvolgende ronde van Antonio Esposito. De Italiaan won, tot grote onvrede van De Wit, dankzij een waza-ari.

Bekijk hieronder de beslissende worp van Esposito op De Wit.