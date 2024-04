Eén dag cel voor pianoleraar die seks had met minderjarige leerling

Het slachtoffer, toen 16 jaar oud, kreeg ruim twaalf jaar geleden pianoles van de destijds 27-jarige leraar. In de periode dat zij les van hem kreeg, hadden de twee meerdere keren seks met elkaar. Ook buiten de lessen om hadden de leraar en leerling contact met elkaar. De leraar was bevriend met de vader van het slachtoffer en kwam daarom ook bij haar thuis.

Tijdens de pianoles ging de deur op slot en hadden de twee seks met elkaar, vertelde de leraar twee weken geleden in de rechtszaal. Ze maakten volgens hem de afspraak dat de relatie een geheim zou blijven.

Later werd het slachtoffer aangenomen op een vervolgopleiding, waar hij ook les gaf. De pianoleraar zei in de rechtszaal dat 'de relatie' hierna stopte. "Ik snap dat dit abrupt lijkt, maar dat is geen opzet geweest. Het ging voor mijn gevoel gewoon te ver."

Therapie

Nu, twaalf jaar later, werkt de 39-jarige man niet meer als pianoleraar. Wel werkt hij nog in de theaterwereld als muzikaal leider. Hij werkt niet meer met minderjarigen.

Het slachtoffer vertelde in de rechtszaal dat ze erg veel last van de seksuele relatie heeft gehad. "Ik geloofde alles wat je zei, want m'n bewondering voor je was gigantisch."

Ze kreeg de diagnose posttraumatische stressstoornis (PTSS) en moest in therapie voor de gebeurtenissen van twaalf jaar geleden. "Ik kon maanden niet slapen, omdat ik mezelf wakker schreeuwde van de nachtmerries. Ik kon de pianotoetsen niet meer aanraken, want ik walgde van alles wat mij aan jou deed denken."

Fors lagere straf dan geëist

Het Openbaar Ministerie eiste een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk. Maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Ze acht bewezen dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan ontucht met zijn minderjarige leerling, maar ze zien ook dat de man verder geen strafblad heeft en spijt heeft van zijn acties. Daarnaast vond het misbruik twaalf jaar geleden plaats en heeft de strafzaak ook een grote impact op zijn leven.

De rechtbank vindt daarom een celstraf niet passend, de 39-jarige man krijgt een voorwaardelijke taakstraf van 150 uur. Bij ontuchtzaken is het niet toegestaan om alleen een taakstraf op te leggen, daarom krijgt hij ook één dag celstraf. Ook moet hij het slachtoffer 3200 euro schadevergoeding betalen en mag hij geen contact opnemen met de vrouw.