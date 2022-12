Beverwijkse pianoleraar mag ontuchtzaak in vrijheid afwachten

Jean-Claude V., de Beverwijkse muziekleraar die verdacht wordt van ontucht bij twee tienermeisjes tijdens pianolessen, mag voorlopig naar huis. Hij zat al een halfjaar vast in voorarrest, maar dat is nu niet verlengd.

V.'s advocaat Eric Steller had dat gisteren gevraagd bij een zitting in de zaak. De vraag werd kracht bijgezet door de steun van familieleden en kennissen, die met zo'n dertig man naar de rechtbank kwamen. Zij geloven heilig in zijn onschuld: "Ja, hij tikte soms het ritme mee op iemands bovenbeen, maar niet méér dan dat", zei zijn vrouw door haar tranen heen.

Volgens de aanklacht heeft V. tijdens pianolessen tussen 2011 en 2017 twee meisjes meerdere malen betast. De meisjes, inmiddels vrouwen, zijn nu rond de 23 jaar. Bij één zou hij in die periode ook eens met zijn pink in haar vagina zijn binnengedrongen. Afgelopen zomer werd V. opgepakt en sindsdien zat hij vast.

De officier van justitie noemde het gisteren 'zorgelijk dat V. nog steeds geen kwaad ziet in een kusje op een schouder, of een hand op een been.'

(Tekst loopt door)