Celstraf geëist tegen pianoleraar (27) uit Purmerend die seks had met leerling (16)

In de rechtbank wordt teruggegaan naar eind 2011 tot halverwege 2012. Een tiener krijgt in die periode les van de op dat moment 27-jarige pianoleraar. De band is vriendschappelijk, maar dat verandert wanneer het meisje zestien wordt. Er ontstaat 'iets', zegt de verdachte. "Er veranderde iets in haar gedrag naar mij toe", zegt de man, die inmiddels 39 is, in de rechtbank vandaag.

Tijdens en na de les

"We zijn naar buiten gegaan en hebben seksuele handelingen verricht." De pianoleraar geeft toe dat hij ergens wel doorhad dat het meisje te jong was. Toch gingen de seksuele handelingen door. Tijdens de pianoles na haar verjaardag bespreken ze volgens hem wat er gebeurd is. "We hebben elkaar diep in de ogen aangekeken en toen ontstond er weer iets."

Ze zetten de situatie voort tijdens en na verschillende pianolessen. De pianoleraar is in die periode bevriend met de vader van het slachtoffer en komt daarom ook bij haar thuis. Ze spreken af dat de handelingen 'tussen ons blijven'. Ze praten er niet over. Het is volgens de pianoleraar nog geen relatie, maar volgens hem zijn ze op dat moment wel 'aan het onderzoeken wat het kan worden'.

Het leslokaal gaat op slot en de twee hebben seks. De pianoleraar zegt in rechtszaal dat 'de relatie' hierna stopt. "Ik snap dat dit abrupt lijkt, maar dat is geen opzet geweest. Het ging voor mijn gevoel gewoon te ver", zegt hij. Het slachtoffer wordt namelijk aangenomen op vervolgopleiding, waar hij ook lesgeeft.

Bewondering

Twaalf jaar gaan voorbij voor de twee in rechtszaal weer tegenover elkaar staan. De pianoleraar is ondertussen verhuisd naar Amsterdam en werkt niet meer als pianoleraar bij de vervolgopleiding. Hij is nog wel actief in de theaterwereld als muzikaal leider.

Het slachtoffer keek in haar puberteit enorm op tegen haar pianoleraar, vertelt ze. "Ik geloofde alles wat je zei, want m'n bewondering voor je was gigantisch." Op het moment dat ze zelf 27 wordt 'walgt' ze van 'het idee om seks te hebben met iemand van 15 of 16'. Ze kijkt in haar puberteit enorm tegen de pianoleraar op.

Nachtmerrie

De vrouw gaat vele jaren later in therapie. Ze krijgt de diagnose Posttraumatische stressstoornis (PTSS). "Ik kon maanden niet slapen, omdat ik mezelf wakker schreeuwde van de nachtmerries." Ze gaf haar muziekdroom op en ging op zoek naar een andere baan. "Ik kon de pianotoetsen niet meer aanraken, want ik walgde van alles wat mij aan jou deed denken."

Naast het slachtoffer heeft nog een andere vrouw een verklaring afgelegd. Zij zou in dezelfde periode ook op 16-jarige leeftijd seksuele handelingen hebben verricht met de pianoleraar. "Het zijn er meer toch?", stelt het slachtoffer vragend vast. "Zij durven zich niet te melden. Ik geef ze geen ongelijk."

'Forse eis'

Het OM eist een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. Daarnaast wordt een proeftijd van drie jaar inclusief contactverbod geëist. Het slachtoffer wil ook dat de pianoleraar nooit meer les mag geven aan minderjarigen, maar hier wordt niet in meegegaan.

De advocaat van de pianoleraar vindt het een 'forse eis'. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.