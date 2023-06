OM eist 3 jaar cel voor seksueel misbruik danspupillen Hoorn: "Hij had macht over mij"

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, moet een 39-jarige dansleraar uit Zwaag drie jaar de gevangenis in en mag hij daarna vijf jaar geen les geven. Kurt F. zou tussen 2010 en 2015 twee minderjarige pupillen van hem seksueel hebben misbruikt. Vandaag deden zij in de rechtbank hun verhaal. "Hij was manipulerend en had de macht over mij."

Illustratie: Craiyon

Dat vertelt een van de vrouwen door de microfoon. Ze richt zich tot de rechtbank en de verdachte uit Zwaag - destijds haar dansleraar. Het speelt zich grotendeels af bij DSV Dance Impression, een dansschool in Hoorn. De vermeende slachtoffers, inmiddels twintigers, vallen daar jarenlang onder de hoede van dansleraar Kurt F. Ze kijken enorm naar hem op en zien hem als een soort god. Het muziek en dansen is hun lust en hun leven.

Waarom nu pas een rechtszaak? De aangiftes tegen Kurt F. - over het vermeende seksueel misbruik tot acht jaar geleden - vloeien voort uit de het nieuws van klokkenluider Kim Koumans, die in 2021 het misbruik in de danswereld aan het licht bracht. Zij en anderen deden aangifte van ongewenst seksueel gedrag tegen een dansleraar uit Brabant.

Hij zou ze overspoeld hebben met complimenten. Volgens de officier van justitie begint het bij een onschuldige flirt, maar dat zou al snel uitmonden in seksuele toespelingen en seksueel misbruik. "Het doet me goed om mijn verhaal nu te kunnen delen, het een plek te kunnen geven", vertelt een van de vrouwen. "Er is veel mis met de danswereld. Een plek waar een politiek spelletje wordt gespeeld, met seksueel getinte opmerkingen."

"Het leverde een mentale strijd op van tien jaar. Ik gun dit niemand, het doet me pijn." Slachtoffer

Ze vertelt 15 jaar te zijn geweest als de dansleraar zich voor de eerste keer aan haar vergrijpt. "Hij was manipulerend en had de macht over mij. Dat neem ik hem heel erg kwalijk. Het leverde een mentale strijd op van tien jaar. Ik gun dit niemand, het doet me pijn." Gezagsverhouding Naast haar doen nog twee vrouwen aangifte. Eén daarvan is geseponeerd. De andere aangeefster is ook in de rechtbank vandaag. "Ik sta er niet alleen voor, samen staan we sterk. Ik doe dit voor degenen die niet naar voren durven te treden", vertelt ze. Volgens haar maakt F. misbruik van zijn gezagsverhouding. Het misbruik zou zijn gebeurd tussen 2010 en 2015, in onder meer Hoorn, een hotel in Heerhugowaard en op trainingskamp in Purmerend.

Dansleraar ontkent Dansleraar Kurt F. heeft het misbruik altijd ontkent. Ook vandaag, als hij voor de rechtbank in Haarlem moet verschijnen. Dan leest hij zichtbaar geëmotioneerd zijn verklaring voor. "Het leed is al geschied. Ik ben al veroordeeld door de media. Alles wat ik zeg, wordt toch niet geloofd. Wat heeft het dan nog voor zin?", zegt hij. Het valt hem zwaar. "Het raakt me enorm dat mensen mij hebben gehaat, en nog steeds haten. Ik ben onschuldig." Advocaat Joris van ’t Hoff noemt de aangiftes 'onjuist, incompleet, verdraaid en onbetrouwbaar'. Hij vraagt om vrijspraak. "Ze werden niet meer geselecteerd voor het dansteam. Dat heeft bij beiden diepe sporen achtergelaten." Ze zouden op wraak uit zijn. Hij zegt dat de aangeefsters veelvuldig contact met elkaar hebben gehad, voordat ze aangifte deden en aanklopten bij klokkenluider Kim Koumans. "Ze hebben elkaar opgejut, er is niks gebeurd." Beroepsverbod De officier van justitie ziet dat anders. Ze eist een gevangenisstraf van 36 maanden en een beroepsverbod van 5 jaar. De dansleraar wil volgens haar niet meewerken aan een onderzoek naar zijn psychische gesteldheid. "Hij neemt geen verantwoordelijk voor zijn daden." Ze wijst erop dat de vrouwen - destijds minderjarig - afhankelijk waren van F. om hun dansdromen te kunnen verwezenlijken. "Hij had een hoge positie in de danswereld." Over twee weken doet de rechtbank uitspraak in de zaak.