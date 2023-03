Op voorhand veel verliezers bij ontuchtzaak Beverwijkse muziekleraar

Het maakte veel los in Beverwijk toen de politie afgelopen zomer een populaire muziekleraar oppakte vanwege vermeend ontucht bij drie meisjes tijdens muzieklessen. Bij één zou hij zelfs met zijn pink zijn binnengedrongen. Vandaag dient de rechtszaak tegen de man. Die kent op voorhand veel verliezers: van de vermeende slachtoffers tot de voorzichtige muziekscholen in Beverwijk en de emotionele familie, vrienden en kennissen uit muzikale kring die de beschuldigingen tegen de man met ongeloof aanhoorden.

Vooral die laatste groep roerde zich tijdens een eerdere inleidende zitting. Zo'n dertig man staken de verdachte een hart onder de riem met een hard applaus bij binnenkomst in de rechtszaal en bij zijn vertrek. Ook konden zij hun verontwaardiging nauwelijks voor zichzelf houden bij het horen van de beschuldigingen. "Het lijkt wel of het om een moordverdachte gaan", fluisterde één van hen voor zich uit.

De vermeende slachtoffers waren veel minder goed vertegenwoordigd, maar de officier van justitie verwoordde hoe de vermeende incidenten hun leven na ongeveer 10 jaar nog steeds beïnvloeden: "De vrouwen hebben er nog steeds last van, bijvoorbeeld bij seksuele relaties met hun partner nu."

Onthutst

De officier vindt de verhalen van de drie verschillende vrouwen meer dan geloofwaardig: "De verhalen van de drie vrouwen lijken op elkaar en versterken elkaar."

De drie zeggen dat de muziekleraar hen verschillende keren aanraakte bij hun borsten en bovenbenen. Ook zou hij één van hen in de nek hebben gekust. Het zou allemaal gebeurd zijn in hun tienerjaren, tussen 2011 en 2017. Het zwaarste verwijt is het binnendringen met zijn pink bij één van hen. Of de vrouwen vandaag in de rechtszaal zullen zijn om hun verhaal te doen, is niet duidelijk.

De Vereniging Grote Kerk in Beverwijk wil niet veel meer zeggen dan dat het 'onthutst is over de berichtgeving' over de muziekleraar, die zij kennen van populaire uitvoeringen in de kerk. "Je merkt dat er maatschappelijke onrust is over dit soort zaken. Maar hier merken we naar aanleiding van de zaak geen extra voorzichtigheid bij mensen."

(Muziek)scholen als het Kennemer College, het Centrum voor de Kunsten in Beverwijk, Cultuurhuis Heemskerk en IJmond Popschool reageerden eerder ook geschrokken op de arrestatie van de man, maar al snel konden zij tot hun opluchting uitsluiten dat het om één van hun leraren ging.

Grote ramen en de deur stond altijd open

De twee laatstgenoemde muziekscholen zeiden strenge regels te hebben, die 'dit soort incidenten onwaarschijnlijk maakt'. "Maar de lessen in ons pand zijn ook vaak één-op-één, en dus houden we ons aan strenge regels. Elk lokaal heeft grote ramen waardoor je naar binnen en naar buiten kan kijken. En de leraar en leerling zijn nooit alleen in het gebouw."

De advocaat van de verdachte muziekleraar haalde die dingen eerder ook aan in de rechtszaal: "De meisjes hebben verklaard dat de deur altijd openstond en een hondje altijd in- en uitliep. Ze kregen les in de woonkamer, met grote ramen. De vrouw van de verdachte zou regelmatig binnen zijn gelopen, bijvoorbeeld met koffie."

Ritme tikken op bovenbeen

"Maar de verdachte kan ook over grenzen heengaan, van zichzelf en van anderen", wierp de officier weer tegen. "Hij is eerder zelf overwerkt geweest en ziet nog steeds geen kwaad in een kusje op een schouder, of een hand op een been. Dat is zorgelijk."

Volgens de vrouw van de muziekleraar is hij dan ook onschuldig. "Ja, hij tikte soms het ritme mee op iemands bovenbeen, maar hij deed niet meer dan dat", zei ze buiten de rechtszaal. Ze kon haar tranen nauwelijks bedwingen. "Ik ben er kapot van. Ik werk niet, ons spaargeld raakt op. Het sloopt me."