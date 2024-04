250 vluchtelingen krijgen opvang in Schagen: "Ze zijn welkom, maar het wordt nu wel erg veel"

Burgemeester Van Kampen is blij met de opkomst van de inwoners. Ze neemt ook de kritiek ter harte: "Het is de grote uitdaging voor gemeenten om opvang te vinden voor vluchtelingen die niet in een asielzoekerscentrum passen. Ik snap dat mensen zeggen dat het veel is naast vluchtelingen uit Oekraïne, de seizoenarbeiders en natuurlijk onze eigen inwoners die voor hun kinderen een eigen woning willen. Maar als je dit hier ziet; ik zou er zelf niet willen wonen."

Vijf tot tien jaar

Van Kampen verwijst naar de spreidingswet die dit jaar is ingegaan. Daarin zijn gemeenten verplicht onderdak te verzorgen voor vluchtelingen. "De crisisnoodopvang in Schagen Oost is voor maximaal één jaar is met de provincie Noord-Holland afgesproken. In die tijd moeten we zoeken naar een locatie waar we voor vijf tot tien jaar vluchtelingen op kunnen vangen."