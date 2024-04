Dierenvriend krijgt eremedaille: Miriams sneltest gaat duizenden vogellevens redden

Uit vervolgonderzoek moet blijken of de testen ook in de kippenhouderij kunnen worden ingezet. Dat zou betekenen dat bij één geval van vogelgriep niet direct alle kippen dood hoeven.

Zelf moet Miriam met pijn in het hart weleens hele groepen zwanen euthanaseren. "Soms blijkt dan dat niet alle zwanen ziek waren. Dat ten onrechte euthanaseren van vogels maakte me wanhopig."

Grap in coronatijd

Het idee voor een sneltest begon met een grap in coronatijd. In dezelfde periode was een grote vogelgriepgolf. "Ik dacht: mensen worden massaal getest. Waarom vogels niet?" In eerste instantie haalde Miriam een wattenstaafje door de keel van een zieke vogel en deed met dat monster een coronatest. Die test bleek niet te werken bij vogels.

Ze besluit het te proberen met sneltesten voor het Influenza-A-virus. Dat virus veroorzaakt ziektes bij zowel vogels als mensen. Dit blijkt wel te werken. De sneltesten geven namelijk dezelfde uitkomst als het onderzoek dat later in het laboratorium wordt gedaan.

'Braanbrekend'

"Dit zou echt baanbrekend onderzoek kunnen zijn", zegt van den Berg. Daarom krijgt Miriam het eremetaal uitgereikt. Zo'n medaille reikte Stichting Dierenlot slechts één keer eerder uit. Voor Miriam kwam de eervolle prijs dan ook geheel onverwachts. "Je doet het natuurlijk ook niet om een medaille te krijgen, maar om dieren te helpen", zegt de dierenvriend bescheiden.

Van den Berg steekt Mirjam graag nog wat veren in de kont: "Het is een slimme vrouw, die hier echt haar nek voor heeft uitgestoken. Elke vogel die ze tegenkwam, heeft ze getest en voor onderzoek opgestuurd."