Samenvatting: finale uit zicht na nederlaag handballers Volendam bij Lions

De Volendamse handballers begonnen dramatisch aan de wedstrijd. Lions nam al snel een 5-0 voorsprong en had weinig te duchten van Volendam. Halverwege de eerste helft was de voorsprong zelfs gegroeid naar zes punten. De ploeg van trainer Geert Hinskens, die op Koningsdag nog gewoon had getraind, kwam daarna iets beter in de wedstrijd en ging rusten met een stand van 15-11.