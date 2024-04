Samenvatting: verrassende valse start voor handballers Aalsmeer

Aalsmeer is zaterdagavond niet goed begonnen aan de HandbalNL-League, de hoogste Nederlandse competitie. In de eigen Sporthal de Bloemhof liet de kersverse bekerwinnaar tegenstander Bevo terugkomen van een aanzienlijke achterstand. Het duel eindigde na een zinderende slotfase in voor Aalsmeer teleurstellend gelijkspel: 28-28.