Streep door Badhoevedorpse verkeersmaatregelen, omwonenden vrezen voor hun veiligheid

Bewoners van de Robert Kochstraat werden tot voor kort horendol van het verkeer dat vanaf de snelweg via hun straat naar het centrum reed. Vooral de vrachtwagens waren een probleem. De weg is eigenlijk niet breed genoeg voor twee vrachtwagens naast elkaar, terwijl deze elkaar wel geregeld als tegenliggers tegenkomen.

Ook op de Sloterweg ervaarden bewoners veel overlast. Zij beweren dat het vrachtverkeer en de bussen schade aan de woningen hebben aangericht. Aan de weg staan vooral oudere woningen, terwijl langs de Robert Kochstraat vooral nieuwbouw staat.

Klachten

Vanwege deze klachten kwam er halverwege september een verbod voor vrachtverkeer op de Robert Kochstraat en een verbod voor vrachtwagens en bussen met een gewicht boven de 19 ton op de Sloterweg. De vrachtwagens moesten voortaan via de Bloemenbuurt en de Pa Verkuijllaan rijden. Ook buslijn 195 reed voortaan langs de Pa Verkuijllaan in plaats van langs de Sloterweg.

De bewoners van de Bloemenbuurt en de Pa Verkuijllaan kwamen in verzet: meer dan honderd inwoners dienden bezwaar in, waarna een commissie adviseerde om het verbod op de Robert Kochstraat en de Sloterweg in te trekken. Er zijn volgens hen te veel nadelige gevolgen en de gemeente kan niet goed duidelijk maken waarom de besluiten echt nodig zijn en of ze goed werken, stelde de commissie.

