Deze maatregelen moeten verkeersoverlast Badhoevedorp verminderen, inwoners willen meer

Omdat inwoners van Badhoevedorp gek werden van het verkeer, liet de gemeente vandaag nieuwe maatregelen ingaan. Buslijn 195 in Badhoevedorp rijdt via de Pa Verkuijllaan in plaats van de Sloterweg, en vrachtverkeer op de Robert Kochstraat en de Sloterweg is verboden.

Foto: Verkeer op de Robert Kochstraat - NH Nieuws

Vanaf vandaag zijn vrachtwagens op de Sloterweg en de Robert Kochstraat niet meer welkom en riskeren ze een boete. Als Chantal Roelofs, een omwonende, uit het raam van haar woning kijkt, ziet ze er toch weer één voorbij sjezen en even later gebeurt hetzelfde. "Het zal nog even wennen zijn." Om de haverklap Chantal woont met haar gezin aan de Robert Kochstraat, waar 'om de haverklap' vrachtwagens door de straat reden. "Dat kan gewoon niet. Je hebt hier te maken met kindjes die hier al naast woonden." Daarbij is de weg eigenlijk niet breed genoeg voor twee vrachtwagens naast elkaar, terwijl de kolossen elkaar wel geregeld als tegenliggers tegenkomen.

Badhoevedorpers maken zich zorgen om hun 'onveilige' straat - NH Nieuws

Een soortgelijke situatie speelt zich af op de Sloterweg, alleen staan daar oude woningen in plaats van nieuwbouw. "Het vrachtverkeer en de bussen hebben daar schade aangericht", vertelt ze. "De huizen daar staan vaak op houten palen en zakken weg, en de bewoners worden zelf constant uit hun bed getrild." Omdat ook de bussen daar een hoop schade aanrichten, krijgt buslijn 195 een nieuwe route via de Pa Verkuijllaan, in plaats van de Sloterweg. "Daar hebben de bewoners een omheining, waardoor ze er niet zo'n erge last van hebben." Het bericht gaat verder onder het kaartje van de Pa Verkuijllaan

De maatregelen zijn, volgens de bewoners, nog niet voldoende. "Er zijn eigenlijk maar twee mogelijkheden om Badhoevedorp uit te komen", vertelt ze. "Meer wegen zou voor veel verlichting komen." Ook zou ze graag maatregelen willen zien waardoor het verkeer zich aan de maximumsnelheid houdt. "Drempels bijvoorbeeld." Tegen het randje Volgend jaar worden de woningen aan de overkant van de Robert Kochstraat opgeleverd. "We weten dat het alleen nog maar erger gaat worden, terwijl de verkeersintensiteit al tegen het randje aanzit." In 2024 is de tussentijdse evaluatie en dan wordt er gekeken of er nieuwe maatregelen nodig zijn. "Het duurt en het duurt."