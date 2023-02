Badhoevedorpers liggen wakker van gevaarlijke weg: 'Vrachtwagen ramde auto'

De weg tussen de snelweg en de wijk lag eerst namelijk een stuk verderop. Het ging toen om een geasfalteerde weg waar maximaal 50 kilometer per uur worden mocht gereden. Nu die weg is vervangen door een 30-kilometerweg van klinkers, gaat het verkeer dat vanaf de snelweg komt via de Robert Kochstraat naar het centrum.

En dat levert problemen op, want de weg is eigenlijk niet breed genoeg voor twee vrachtwagens naast elkaar, terwijl de kolossen elkaar wel geregeld als tegenliggers tegenkomen. Kort geleden ging het dan ook helemaal mis, toen een vrachtwagen zich in de geparkeerde auto van een van de buurtbewoners boorde.

Maar geluidsoverlast is niet het enige probleem. "Het verkeer houdt zich niet aan de maximumsnelheid", ziet Chantal Roelofs dagelijks. Ze maakt zich zorgen om de veiligheid van haar kinderen. Net als buurvrouw Linda Grolle. "Er is nergens een fietspad [..] Als er dan tegenliggend verkeer komt... Mijn kind van zeven zit gewoon te trillen op de fiets", vertelt zij.

"Ik was hier anders niet gaan wonen", vertelt buurtbewoner Glenn aan NH Nieuws. Zijn slaapkamer bevindt zich aan de kant van de weg, waardoor hij veel geluidsoverlast ervaart. "Als je in bed ligt, hoor je het verkeer voorbij zoeven. Je komt niet tot nachtrust", verzucht hij.

Buurtbewoners hopen dat de gemeente Haarlemmermeer hun klachten eindelijk serieus neemt. "Je wil rustig en veilig wonen. Een stukje woongenot is ons hier afgenomen en dat is pijnlijk", besluit Chantal.

Reactie gemeente Haarlemmermeer

Een woordvoerder van de gemeente Haarlemmermeer laat in een reactie aan NH Nieuws weten dat "de ligging van de weg vanaf het begin van de plannen (2011) vaststond. Dit was ruim voor dat de huizen in de verkoop ging." De makelaar is volgens de woordvoerder verantwoordelijk voor de informatie die bewoners bij de aankoop van een huis ontvangen.

De gemeente is met bewoners in gesprek gegaan en heeft op korte termijn een aantal maatregelen genomen om de extra verkeersdruk door bouwwerkzaamheden te verminderen. "In dat gesprek is ook aangegeven dat sommige zaken niet op lange termijn opgelost kunnen worden. Maar dat we wel alles goed in de gaten blijven houden door bijvoorbeeld verkeerstellingen." De gemeente is niet van plan om vrachtverkeer uit de straat te weren.