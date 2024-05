Leven na zelfdoding: 'Widowchicks' Marieke en Marieke verloren jong hun man

"Onze mannen zijn meer dan de manier waarop ze zijn overleden. Je wilt ze in ere houden. Ik ben er trots op hoe we dit gedaan hebben", zegt Marieke van Lierop.

"Aan het einde van het boek kijken we even terug op het ontstaan en bedanken we mensen. Toen zeiden we: 'Moeten we ook onze mannen bedanken?'. Dat voelt heel raar. Want dan zeg je: 'Bedankt dat je dood ben en ik dit boek heb kunnen schrijven'. Maar ik had dit boek veel liever niet geschreven. We zijn dankbaar dat ze ons hebben geleerd wat liefde is en dat liefde verder gaat dan de dood."

"Het boek geeft geen zin aan hun dood maar het geeft wel zin aan mijn verlies", vervolgt Marieke Foppen. "Het is voor mij dan ook geen eerbetoon aan de mannen, in die zin. Meer een eerbetoon aan alle mensen die een partner verliezen. Of iedereen die te maken heeft gehad met suïcide in zijn of haar omgeving."

