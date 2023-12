Op 8 oktober 2021 wordt de grootste nachtmerrie van Dave van der Ree en Melissa Wormsbecher waarheid: hun zoon Jason komt om het leven bij een auto-ongeluk. Hij en zijn vriendin stappen bij een vriend in de auto die roekeloos rijdt en het ongeluk veroorzaakt. Nu, twee jaar later, is de bestuurder veroordeeld tot anderhalf jaar celstraf, maar Jasons ouders hebben levenslang. Voor het eerst doen ze uitgebreid hun verhaal: "Er zijn dagen dat ik blij ben dat de dag weer voorbij is."