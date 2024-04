Wéér zwaar geweld in Hoofddorp: man (32) tijdens Koningsnacht meerdere keren gestoken

Het gaat om een 32-jarige man uit Hoofddorp, die rond 4.15 uur meerdere keren werd gestoken. Dat gebeurde nabij het kruispunt met de Hoofdweg Oostzijde.

Over de aanleiding is nog niets bekend, maar de politie vermoedt dat er een conflict tussen het slachtoffer en een groep mannen aan de steekpartij is voorafgegaan. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling van de steekwonden.

Nog geen aanhoudingen

De politie heeft nog geen verdachte aangehouden. Wel hebben agenten met meerdere getuigen gesproken, maar dat heeft geen eenduidig signalement opgeleverd. Wie iets van de steekpartij heeft gezien en nog niet met de politie heeft gesproken, wordt gevraagd alsnog contact op te nemen.

