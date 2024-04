Gewonde bij steekpartij in winkelcentrum Hoofddorp, twee verdachten voortvluchtig

Het geweld vond rond 16.00 uur plaats in winkelcentrum Vier Meren aan de Marktlaan. Twee verdachten zijn op de vlucht geslagen. Naar hen wordt gezocht, zegt een politiewoordvoerder. Ook in het winkelcentrum zijn veel hulpdiensten op de been. Een deel van het winkelcentrum is afgezet zodat de politie onderzoek kan doen.

Het slachtoffer zou veel bloed zijn verloren, laten getuigen aan NH weten. Zij zeggen dat de steekpartij plaatsvond in een winkel, maar dat kan de politie op dit moment niet bevestigen. Wel zegt de woordvoerder dat veel mensen getuige zijn geweest van het geweld.