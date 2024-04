Winkeliers in Hoofddorp angstig en terneergeslagen na steekpartij

"Om vandaag naar werk te gaan, was wel even lastig", vertelt Lauren. "Iedereen vraagt ernaar, terwijl ik eigenlijk juist mijn gedachten wil verzetten." Ze is nog niet van de schrik bekomen: "Elke keer als ik geluiden hoor, is het wel even schrikken."

Gert Baak, eigenaar van grillwinkel Kippie Hoofddorp, heeft de steekpartij niet zien gebeuren. Achteraf gezien hoorde hij wel rumoer. "Dat bleek dát te zijn", vertelt hij. "Iemand van Blokker heeft het zien gebeuren, dat is heftig als ik het zo hoor."

Terneergeslagen

De sfeer in het winkelcentrum is door de steekpartij flink veranderd. "Iedereen was terneergeslagen, vooral de winkeliers op de plekken waar het gebeurd is", vertelt Ger. In het winkelcentrum wordt veel over de steekpartij gepraat. De verdachten zouden al zijn aangehouden en het slachtoffer zou zijn overleden.

De politiewoordvoerder ontkent deze geruchten: "Wel zijn er veel mensen staande gehouden."