Hoogbejaarde buurman ramt twee woningen in Zaandam

De schade aan beide woningen is groot. De bestuurder van de auto is volgens omwonenden een hoogbejaarde man.

Ook vanmorgen zit de schrik er nog goed in. De bewoner van het huis waar een gat in de gevel is gereden staat zijn straatje te vegen. Hij wil niet met zijn naam in de media en er niet heel veel over kwijt. "Ik hou van een open keuken, maar dat gaat wel er ver", zegt hij.

Bloedneus

Hij vertelt dat zijn oudere buurman er goed vanaf is gekomen. "Hij had alleen een bloedneus." Het gat in het huis is inmiddels gestut.