Automobilist ramt gevel woning Rijsenhout en rijdt door: 'Hoorde piepende banden'

Een automobilist heeft vannacht een woning in Rijsenhout geramd en is vervolgens doorgereden. De tuin is flink beschadigd, ook de gevel zou schade hebben. De politie is naar de brokkenpiloot op zoek, maar heeft vooralsnog weinig aanknopingspunten.

Het ongeluk gebeurde ergens tussen 23.45 uur en 1.15 uur aan de Verreweg. Volgens de politie schrok de bewoner van het huis wakker van een knal. Vermoedelijk wilde de automobilist vanaf de Heermanszwet de Verremeer opslaan, maar maar is daarbij uit de bocht gevlogen. "Hij is tegen de woning aangereden en heeft zijn auto in z'n achteruit gezet", aldus de politiewoordvoerder. Lees door onder de foto

Die lezing komt overeen met de waarneming van een buurtbewoner, die rond middernacht 'twee keer piepende banden' hoorde. "Een keer voor het ongeluk, en een keer toen de auto weer wegreed." Schade aan woning Volgens de woordvoerder is de schade aan de woning 'aanzienlijk'. Voordat de auto tegen de gevel tot stilstand kwam, heeft die zich een weg door de voortuin gebaand. Daarbij is onder meer een 'boompje' platgereden, laat de politie weten. Door een gebrek aan getuigen heeft de politie vooralsnog weinig aanknopingspunten om de automobilist op te sporen. De politie deelt nu flyers in de wijk uit en hoopt dat camerabeelden meer duidelijkheid kunnen bieden. "Of de auto, want die moet schade aan de voorkant hebben."

