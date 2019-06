LIMMEN - Een man is vanavond rond 19.30 uur met zijn auto tegen de gevel van een woning aan De Vang in Limmen gereden. Volgens een getuige is de al wat oudere automobilist naar het ziekenhuis gebracht.

De man zou op hoge snelheid vanaf een parkeerplek de woning hebben geramd. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend.

Zowel de auto als de woning zijn beschadigd geraakt.