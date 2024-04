Loran de Munck grijpt zijn tweede zilveren EK-medaille op voltige

De Haarlemmer eindigde in 2023 op de vierde plaats tijdens de EK-finale op voltige. Hij had zich woensdag als derde geplaatst met 15,000 punten. Dat was voor eerst op een groot international toernooi voor hem. "Dat was al wel een 'achievement'", lachte hij. "Nu wilde ik het goed afmaken en een goed resultaat in de finale neerzetten. Ik had niet heel veel druk, ervaarde niet veel zenuwen. Tot het laatste moment, dan sta je wel even te bibberen."

