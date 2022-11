Eerste WK-finale op voltige eindigt voor turner De Munck als zesde, Veerman wordt vijfde

Hij schreef in september geschiedenis door voor het eerst een Nederlandse EK-medaille te behalen bij paard voltige. Het lukte turner Loran de Munck uit Haarlem vandaag niet om nogmaals te verrassen, hij werd bij zijn eerste WK-finale zesde in Liverpool. De Volendamse Sanna Veerman eindigde als vijfde bij de brug.

Veerman

De 20-jarige Volendamse Veerman stond in de finale op brug. Ze had zich als zesde geplaatst voor deze eindstrijd in Liverpool. Haar score bleek voldoende voor de vijfde plaats in de eindklassering. Naomi Visser, de andere deelneemster van Nederland, werd zevende in de finale.

De WK turnen duren nog tot en met morgen.