Trotse Haarlemse turner Loran de Munck in rijtje met Epke Zonderland en Yuri van Gelder

Met de zilveren plak onlangs op het EK in München schreef Loran de Munck turngeschiedenis. De Haarlemmer is na een korte vakantie weer druk aan het trainen in de turnhal van Hoofddorp. We zochten hem op. "Echt onbeschrijfelijk, ik had dit niet verwacht."

"De tranen stonden in me ogen", vertelt Loran de Munck over zijn behaalde plak bij het onderdeel paardvoltige. "Ik heb dus echt geschiedenis geschreven en dan hoor ik dat ik nu in een rijtje sta met Epke Zonderland, Yuri van Gelder en Bart Deurloo."

Aanklooien

Al jaren staat De Munck bekend als een groot turntalent. Alleen besefte hij niet wat het leven van een topsporter inhield. Bruut gezegd klooide hij maar wat aan. Pas sinds de komst van trainer Dirk van Meldert in 2019 is er veel veranderd in het leven van de Munck. "Nu train in met een doel."

