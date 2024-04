A7 vanaf maandag tot en met september gesloten voor vrachtwagens: "Dit kan gewoon niet"

Het verbod geldt voor dus alle vrachtwagens en komt niet bepaald uit de lucht vallen. Dinsdag liet Rijkswaterstaat al weten het te zware verkeer te willen weren en maandag haalde de politie nog dertig te zwaar beladen vrachtwagens van de weg.

In eerste instantie werd gedacht aan een verlaging van het toegestane gewicht. Maar dat is dus een algeheel verbod geworden, vertelt een woordvoerder van Rijkswaterstaat aan NH.

Niet veilig werken

Het verbod is zeker niet zomaar ingesteld, de brug is momenteel niet sterk genoeg om te veel gewicht te dragen. "In de brug zit te weinig staal en dat gaan we toevoegen", aldus de woordvoerder. "Tot die tijd is de brug niet sterk genoeg. Per dag rijden er 300 tot 400 te zware vrachtwagens over de brug heen. Er kan niet veilig gewerkt worden als die eroverheen blijven rijden."

Volgens Rijkswaterstaat worden vrachtwagens die toch over de brug rijden geregistreerd met camera's, zij kunnen een boete van 120 euro tegemoet zien. Dit geldt voor alle vrachtwagens die vanaf maandag toch over de brug heen rijden. "We hebben in eerder stadia uitgebreid aan bedrijven en via media laten weten dat zwaar verkeer niet welkom is op de brug. Dat haalt niks of heel weinig uit en dat kan gewoon niet." Het verbod geldt waarschijnlijk tot september 2024.

In eerdere berichtgeving meldde NH dat het verbod voor zwaarder verkeer boven de 25 ton geldt, maar door onjuiste informatie van Rijkswaterstaat is deze informatie aangepast.