Opvangklus asielzoekers pittig, maar mogelijk in het Gooi: "Niet verschuilen achter dit niet hoeven we niet te doen"

Met bijna 1.500 te realiseren opvangplekken staat het Gooi voor een 'heel pittige' opgave. Dat stelde Huizer SGP-raadslid Rob Bource. De gemeenten zetten zich volop in om goede en menswaardige opvanglocaties te zoeken om zo voor de zomer van 2025 aan de opdracht van het Rijk te voldoen.

"We moeten wel met elkaar kijken wat er lukt, want zo reëel moeten we ook zijn. We hebben een wens en we hebben een soort opdracht. Daarmee moeten we aan de gang. Ik denk dat wij daar in Huizen mee aan de gang gegaan zijn", aldus het Huizer raadslid.

Internationale afspraken

Daarop reageerde Joke Lanphen, wethouder in Blaricum en bestuurlijk trekker van de asielopvang in de Gooi & Vechtstreek, dat het hier niet gaat over wensen, maar over wettelijke verplichtingen. Het is niet iets vrijblijvends.

"We denken er soms een beetje te licht over. Dat er ook gewoon internationale afspraken zijn dat we vluchtelingen opvangen", zei ze. "Ik vind dat heel veel inwoners, bestuurders en politici zich verschuilen achter het feit dat we dit niet hoeven te doen. Dat is gewoon de realiteit."

Rol samenleving

Aan tafel in STUDIO Mediaplein zaten niet alleen Bource en Lanphen, maar ook Astrid de Vries van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (locatie Tergooi) en Karin Rienstra (initiatiefnemer van ontmoetingsplek Haven5 in Huizen). Met elkaar bespraken zij wat opvang allemaal vraagt van de samenleving. Maar ook wat goede opvang nou eigenlijk is en welke rol het COA hierin precies speelt. En hoe belangrijk is het creëren van draagvlak?

