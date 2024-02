Gooise Hangijzers: gloednieuwe talkshow neemt lokale hete kwesties onder de loep

Morgen wordt afgetrapt met de opnames van de eerste talkshow, vanuit Studio Mediaplein. Daar staat de gemeentefusie van de gemeente Wijdemeren centraal.

Is Hilversum de aangewezen fusiepartner of juist Gooise Meren? Is er een mogelijkheid dat Wijdemeren zelfstandig blijft? Zijn die participatiebijeenkomsten een wassen neus en is de beslissing over een fusiepartner al gevallen? Heeft Wijdemeren wel een stem in deze fusie of is het de provincie die de knoop doorhakt?

Het zijn de vragen die spelen, waar discussies over worden gevoerd, maar wat klopt nu eigenlijk en wat de stand van zaken? Aan tafel praten bewoners Steven Voorn en Hetty Kastelein met onder meer locoburgemeester Gert Zagt en Noor de Bruin van de Stichting 's-Graveland Werelderfgoed.