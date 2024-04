Henny Huisman regelt lintje voor Castricumse 'dorpsgek' Hein

"Hein is vooral een ontzettend lieve kerel; er zit geen kwaad in. Een uniek mens", vertelt Huisman enthousiast verder. "Weet je, als ik hem midden in de nacht zou bellen omdat mijn auto het niet meer doet, dan komt hij er aan. Zulke mensen, die alles voor anderen over hebben, daar moeten we zuinig op zijn."

"Ik wil iedereen opvrolijken; dat iedereen lacht. Al is het maar voor even", legt Hein zijn levensdoel uit. "Ik geniet daar ook zelf van, maar ik doe het voor anderen. Het is een geweldige hobby. Als klein kind stond ik al te klooien met verkleedkleren. Ik heb de vrolijkheid van mijn vader geërfd. Hij was gek, maar ik ben nog veel gekker."

Smoes

Henny Huisman lokte Hein met een smoes mee naar de lintjesregen in Cultureel Centrum Geesterhage. "Ik vertelde hem dat ik hier een afspraak had met iemand die met een boek over Sinterklaas bezig is. En ik vroeg of hij het als onze Sint leuk vond om mee te gaan. Hij tuinde er volledig in."

"Hij kwam me vanochtend ophalen en ik had totaal niks door. Ik had zelfs wat oude Sint-spullen meegenomen die ik aan die schrijver van dat boek wilde laten zien. Pas toen ik binnen mijn familie zag, viel het kwartje", lacht Hein, die zich meer paradijsvogel dan dorpsgek voelt. "Maar beide zijn goed hoor."

