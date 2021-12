Sint is klaar voor pakjesavond: "Ik krijg altijd een adrenalineboost"

Pakjesavond staat voor de deur en dat betekent dat Sint het weer erg druk krijgt. De Goedheiligman overnacht in het Sinthuis in Castricum waar hij van alle gemakken is voorzien. In zijn tijdelijke verblijf ontvangt hij kinderen die hem allerlei vragen mogen stellen. "Het is zo mooi om die blije gezichtjes te zien. Ik heb het mooiste beroep van de wereld", aldus Sinterklaas.

Door het coronavirus zijn de regels in het Sinthuis natuurlijk anders dan anders. Een piet houdt goed in de gaten of er wel genoeg afstand wordt gehouden en ouders moeten een mondkapje op. Het traditionele Sinterklaasontbijt gaat helaas niet door en daar is de Sint best wel verdrietig over zoals te zien is in onderstaande video. Ttekst loopt door onder de video.

"We hopen dat het volgend jaar wel weer allemaal kan", vertelt Sinterklaas aan NH Nieuws. "Daar verheug ik me echt op, maar we moeten het nu nemen zoals het is." De kinderen die bij het Sinthuis op bezoek komen, genieten in ieder geval met volle teugen. "Het was heel leuk om hem te ontmoeten", vertelt een van de jonge bezoekers. "Ik voelde heel veel spanning, maar het is een hele leuke man. Maar dat wist ik al lang." Ondanks de hoge leeftijd van de Sint ziet hij er niet tegenop om dit weekend weer over de daken te rijden met zijn schimmel. "Platte daken hebben wel mijn voorkeur", vertelt hij lachend. "Ik krijg vooral een adrenalineboost als ik denk aan al die kinderen die zometeen weer zo blij zijn met die cadeautjes. Daar doe je het voor."